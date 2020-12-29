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Избранный мэр Бердска Евгений Шестернин отказался от инаугурации

29 декабря 2020, 14:05
Шестернин выиграл в очередной раз выборы мэра.

Оставшийся на посту мэра Бердска на новую пятилетку Евгений Шестернин отказался от торжественной церемонии вступления в должность.

В беседе с изданием «Курьер.Среда.Бердск» мэр заявил, что инаугурации не будет. Во-первый, церемония не обязательна, а во-вторых, пышные мероприятия сейчас не уместны.

«Мы новогоднюю елку, городок возводим, чтобы ребятишки не были лишены (праздника). Концентрировать внимание в другом месте считаю нецелесообразным», - заявил градоначальник.

Напомним, за Евгения Шестернина проголосовало 25 из 27 депутатов.

#Новости#Политика
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