Избранный мэр Бердска Евгений Шестернин отказался от инаугурации

Оставшийся на посту мэра Бердска на новую пятилетку Евгений Шестернин отказался от торжественной церемонии вступления в должность.
В беседе с изданием «Курьер.Среда.Бердск» мэр заявил, что инаугурации не будет. Во-первый, церемония не обязательна, а во-вторых, пышные мероприятия сейчас не уместны.
«Мы новогоднюю елку, городок возводим, чтобы ребятишки не были лишены (праздника). Концентрировать внимание в другом месте считаю нецелесообразным», - заявил градоначальник.
Напомним, за Евгения Шестернина проголосовало 25 из 27 депутатов.