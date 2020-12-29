Меняйло объяснил, почему в Сибири не вводят карантин из-за коронавируса

Полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло объяснил отказ от ужесточения ограничительных мер во вторую волну пандемии коронавируса в Сибири.
Отметим, что в Новосибирской и Омской области не стали вводить карантин, несмотря на рост числа зараженных.
По словам Меняйло, благодаря весенним ограничениям властям удалось выиграть время для системы здравоохранения. Сейчас же мер достаточно, чтобы сдерживать эпидситуацию.
Благодаря активному тестированию на коронавирус болезнь выявляют на ранних стадиях.
Полпред также отметил, что Сибирь готова к третьей волне коронавируса. В регионах резерв коечного фонда составляет около 30%, медики прошли подготовку, выстроена маршрутизация пациентов с Covid и другими заболеваниями. Между тем ощущается нехватка специалистов.
Меняйло считает, что ситуация находится под контролем, и даже если цифры будут расти, система здравоохранения способна подстроится под реалии.