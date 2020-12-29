Меняйло объяснил, почему в Сибири не вводят карантин из-за коронавируса

Полпред также отметил, что Сибирь готова к третьей волне коронавируса. В регионах резерв коечного фонда составляет около 30%, медики прошли подготовку, выстроена маршрутизация пациентов с Covid и другими заболеваниями. Между тем ощущается нехватка специалистов.