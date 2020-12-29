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На новосибирской набережной 30 декабря заработает ледовый городок

29 декабря 2020, 17:06
Он просуществует до марта.

В среду, 30 декабря, на Михайловской набережной Новосибирска откроется «Ледовый городок». Начало его работы запланировано на 17:30.

Как сообщили в мэрии, тематикой выбраны «Новогодние фантазии». Сразу за входной аркой посетителей ждут персонажи зимних сказок и мультфильмов, символы нового года. Весь аттракцион включает в себя 11 горок, самая высокая из которых достигает 8 метров с длиной ската в 70-80 метров. В детской части аттракциона находятся лабиринты и ледяные чаши.

Вход на территорию обойдется в 300-350 рублей. Для многодетных семей предусмотрена скидка, поэтому цена составит 200-250 рублей. Дошкольники, воспитанники детских домов и коррекционных школ могут пользоваться аттракционом бесплатно, но необходимо предварительное согласование.

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