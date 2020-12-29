На новосибирской набережной 30 декабря заработает ледовый городок

Как сообщили в мэрии, тематикой выбраны «Новогодние фантазии». Сразу за входной аркой посетителей ждут персонажи зимних сказок и мультфильмов, символы нового года. Весь аттракцион включает в себя 11 горок, самая высокая из которых достигает 8 метров с длиной ската в 70-80 метров. В детской части аттракциона находятся лабиринты и ледяные чаши.