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Новосибирский пасечник проиграл соседу-фермеру суд из-за гибели пчел

29 декабря 2020, 16:19
В возмещении материального вреда пчеловоду было отказано.

Болотнинский районный суд Новосибирской области завершил рассмотрение спора между пчеловодом и крестьянско-фермерским хозяйством. История началась 8 апреля 2020 года, когда пасечник Каргай Л.Л. поал иск против КФХ «Немов» о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда в связи с гибелью пчел.

Истец заявил, что его пасека находится рядом с земельным участком ответчика. Летом прошлого года, после проведенной КФК химической обработки полей, произошла массовая гибель пчел, которая составила в среднем 90%. По мнению пасечника, при проведении обработки ответчик нарушил требования законодательства о применении пестицидов и агрохимикатов. По запросам суда были истребованы ряд доказательств, назначена и проведена судебная товароведческая экспертиза.

На прошлой неделе, 24 декабря, суд вынес решение в пользу КФХ «Немов». Пасечник в возмещении материального ущерба отказано в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

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