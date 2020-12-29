Новосибирский пасечник проиграл соседу-фермеру суд из-за гибели пчел

Истец заявил, что его пасека находится рядом с земельным участком ответчика. Летом прошлого года, после проведенной КФК химической обработки полей, произошла массовая гибель пчел, которая составила в среднем 90%. По мнению пасечника, при проведении обработки ответчик нарушил требования законодательства о применении пестицидов и агрохимикатов. По запросам суда были истребованы ряд доказательств, назначена и проведена судебная товароведческая экспертиза.