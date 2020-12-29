Проект «Сельская ипотека» успешно стартовал в Новосибирской области

Основная доля заемщиков – семьи с двумя и более детьми. Еще одна категория тех, кто берет такие кредиты - молодые специалисты, которые после окончания аспирантуры уезжают работать в село. В планах на будущий год — продолжение реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», кредитование населения по проекту «Сельская ипотека» в объёме не менее 3,5 млрд рублей.