Проект «Сельская ипотека» успешно стартовал в Новосибирской области

Губернатор Травников сегодня, 29 декабря, встретился с директором Новосибирского филиала Россельхозбанка Станиславом Тишуровым. Они обсудили комплексное развитие сельских территорий, реализацию в регионе проекта «Сельская ипотека», а также поддержку фермерского движения и кредитование инвестиционных проектов.
Губернатор отметил, что год оказался сложным для аграриев не только из-за пандемии, но и из-за засухи. При этом РСХБ продолжал финансирование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.
- Успешно стартовал такой важный проект как «Сельская ипотека». И Россельхозбанк занимает лидирующую позицию по предоставлению ипотечных кредитов жителям сельских территорий нашего региона, - заявил Андрей Травников.
Станислав Тишуров рассказал, что в 2020 году темп роста кредитования АПК составил 127%, аграриям было выдано 24 млрд рублей, из которых 7,8 млрд рублей – краткосрочное кредитование сезонно-полевых работ.
По проекту «Сельская ипотека» Новосибирская область стабильно входит в пятерку регионов-лидеров по объему выдачи займов. При этом Новосибирский филиал занимает третье место в сети Россельхозбанка по объемам выдачи сельской ипотеки. В области к концу года будет выдано 4 млрд рублей сельской ипотеки, а жилищные условия уже смогли улучшить 1,8 тысячи семей».
Основная доля заемщиков – семьи с двумя и более детьми. Еще одна категория тех, кто берет такие кредиты - молодые специалисты, которые после окончания аспирантуры уезжают работать в село. В планах на будущий год — продолжение реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», кредитование населения по проекту «Сельская ипотека» в объёме не менее 3,5 млрд рублей.