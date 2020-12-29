atas.info
ГлавноеВсе новости

Проект «Сельская ипотека» успешно стартовал в Новосибирской области

29 декабря 2020, 20:07
В регионе на 1 января будет выдано 4 млрд рублей сельской ипотеки, жилищные условия уже смогли улучшить 1,8 тысячи семей.

Губернатор Травников сегодня, 29 декабря, встретился с директором Новосибирского филиала Россельхозбанка Станиславом Тишуровым. Они обсудили комплексное развитие сельских территорий, реализацию в регионе проекта «Сельская ипотека», а также поддержку фермерского движения и кредитование инвестиционных проектов.

Губернатор отметил, что год оказался сложным для аграриев не только из-за пандемии, но и из-за засухи. При этом РСХБ продолжал финансирование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

- Успешно стартовал такой важный проект как «Сельская ипотека». И Россельхозбанк занимает лидирующую позицию по предоставлению ипотечных кредитов жителям сельских территорий нашего региона, - заявил Андрей Травников.

Станислав Тишуров рассказал, что в 2020 году темп роста кредитования АПК составил 127%, аграриям было выдано 24 млрд рублей, из которых 7,8 млрд рублей – краткосрочное кредитование сезонно-полевых работ.

По проекту «Сельская ипотека» Новосибирская область стабильно входит в пятерку регионов-лидеров по объему выдачи займов. При этом Новосибирский филиал занимает третье место в сети Россельхозбанка по объемам выдачи сельской ипотеки. В области к концу года будет выдано 4 млрд рублей сельской ипотеки, а жилищные условия уже смогли улучшить 1,8 тысячи семей».

Основная доля заемщиков – семьи с двумя и более детьми. Еще одна категория тех, кто берет такие кредиты - молодые специалисты, которые после окончания аспирантуры уезжают работать в село. В планах на будущий год — продолжение реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», кредитование населения по проекту «Сельская ипотека» в объёме не менее 3,5 млрд рублей.

Материалы по теме
Травников оценил развитие сельской ипотеки в районах НСОНовосибирцы установили рекорд по ипотеке в 2020 годуНовосибирцы с начала года взяли в ипотеку 78 миллиардов рублей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52