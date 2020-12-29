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В Новосибирске при падении с 19 этажа погиб 14-летний подросток

30 декабря 2020, 03:56
Следователи возбудили уголовное дело.

Во вторник, 29 декабря, в Новосибирске, возле многоквартирного дома по улице Дуси Ковальчук, было обнаружено тело 14-летнего мальчика с травмами, характерными при падении с высоты. О происшествии сообщили в полицию.

Прибывшие следователи предварительно выяснили, что ребенок, являющийся инвалидом с детства, выпал с балкона квартиры, расположенной на 19 этаже. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, мальчик с матерью находились дома. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок выпал с балкона. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Новости#Происшествия
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