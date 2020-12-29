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В Новосибирске таксист подрался с женщиной из-за правила проезда дороги

30 декабря 2020, 03:19
Дама за рулем на встречной полосе обругала матом водителя

Во вторник, 29 декабря, в Новосибирске подрались водитель такси «Ситимобил» и женщина-водитель. Происходящее попало на запись камеры телефона случайной прохожей.

Ролик опубликовали в сообществе «Инцидент Новосибирск». На кадрах заметно, как женщина за рулем Toyota Corolla Spacio стоит на встречной полосе напротив автомобиля такси. Затем таксист выходит из машины и начинается словесная перепалка. По словам автора ролика, изначально девушка хотела заехать на парковку и преградила дорогу таксисту.

Таксист, в свою очередь, не пустил ее. В ходе конфликта девушка начала матом оскорблять таксиста. Тот не выдержал, и повалил оппонентку на землю. Разнимать дерущихся водителей пришлось пешеходам. В автомобиле девушки, утверждают очевидцы, находился маленький ребенок.

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#Новости#Происшествия
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