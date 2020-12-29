В Новосибирске таксист подрался с женщиной из-за правила проезда дороги

Во вторник, 29 декабря, в Новосибирске подрались водитель такси «Ситимобил» и женщина-водитель. Происходящее попало на запись камеры телефона случайной прохожей.
Ролик опубликовали в сообществе «Инцидент Новосибирск». На кадрах заметно, как женщина за рулем Toyota Corolla Spacio стоит на встречной полосе напротив автомобиля такси. Затем таксист выходит из машины и начинается словесная перепалка. По словам автора ролика, изначально девушка хотела заехать на парковку и преградила дорогу таксисту.
Таксист, в свою очередь, не пустил ее. В ходе конфликта девушка начала матом оскорблять таксиста. Тот не выдержал, и повалил оппонентку на землю. Разнимать дерущихся водителей пришлось пешеходам. В автомобиле девушки, утверждают очевидцы, находился маленький ребенок.