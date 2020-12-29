В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о фальсификации выборов

О подделке подписей избирателей во время выборов депутатов в Убинский район и Пешковский сельсовет заявили в СК. Тайга.инфо получила копию постановления следователя.
На нарушения пожаловались представители СР и КПРФ в Убинском райсовете. По их словам, во время трехдневного голосования (13 сентября 2020 года) произошла фальсификация голосов избирателей на участке №1095. Жители улицы Интернациональной в Пешково не были на выборах, но бюллетени с их подписями имеются в списках избирателей. Эту информация подтвердила изданию депутат убинского райсовета Татьяна Ковалева.
«По нашему подозрению, все выборы в Убинском районе проходят так, — считает Татьяна Ковалёва. — Мы просто не можем проконтролировать все участки из-за трехдневного голосования и недостатка ресурсов».
На выборах в Убинский райсовет в округе №2 на УИК №1095 80% избирателей проголосовали за единоросса Андрея Жукова.
На выборах в Пешковский сельсовет, которые также проходили на УИК №1095, из семи мандатов шесть получили единороссы.