atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о фальсификации выборов

29 декабря 2020, 14:34
Были установлены факты подделки подписей избирателей.

О подделке подписей избирателей во время выборов депутатов в Убинский район и Пешковский сельсовет заявили в СК. Тайга.инфо получила копию постановления следователя.

На нарушения пожаловались представители СР и КПРФ в Убинском райсовете. По их словам, во время трехдневного голосования (13 сентября 2020 года) произошла фальсификация голосов избирателей на участке №1095. Жители улицы Интернациональной в Пешково не были на выборах, но бюллетени с их подписями имеются в списках избирателей. Эту информация подтвердила изданию депутат убинского райсовета Татьяна Ковалева.

«По нашему подозрению, все выборы в Убинском районе проходят так, — считает Татьяна Ковалёва. — Мы просто не можем проконтролировать все участки из-за трехдневного голосования и недостатка ресурсов».

На выборах в Убинский райсовет в округе №2 на УИК №1095 80% избирателей проголосовали за единоросса Андрея Жукова.

На выборах в Пешковский сельсовет, которые также проходили на УИК №1095, из семи мандатов шесть получили единороссы.

#Новости#Политика
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52