В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о фальсификации выборов

На нарушения пожаловались представители СР и КПРФ в Убинском райсовете. По их словам, во время трехдневного голосования (13 сентября 2020 года) произошла фальсификация голосов избирателей на участке №1095. Жители улицы Интернациональной в Пешково не были на выборах, но бюллетени с их подписями имеются в списках избирателей. Эту информация подтвердила изданию депутат убинского райсовета Татьяна Ковалева.