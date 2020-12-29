В Уфе пьяная бабушка убила собственного внука

Глава Новоомского поселка Омской области, который проиграл выборы сторожу Надежде Чекмаревой, не будет заявлять свою кандидатуру на перевыборы. Как пишет gorod55.ru, депутаты признали, что первое голосование было протестным, так как им не дали реального выбора. Чекмарева на следующий день отказалась от полномочий. В грядущих выборах изъявил желание поучаствовать всего один кандидат - сотрудник “Водоканала”.