153 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

153 заболевших и 225 вылечившихся от коронавируса зафиксировал за сутки оперштаб Новосибирской области.
По данным на 30 декабря, в области выявлено уже 27 736 случаев заражения, 1 621 из них среди детей. Вылечились от Covid-19 23 758 человек, 958 скончались.
Жертвами коронавируса за минувшие сутки стали трое мужчин (54, 56, 67 лет) и пять женщин (59, 62, 65, 71, 78 лет).
В реанимации в тяжелом состоянии находятся 144 пациента с коронавирусом, 37 – на ИВЛ.
Сократилось между тем число больных детей. В инфекционных больницах числится всего 11 детей с подозрением на вирус и с подтвержденным диагнозом.
Такая же тенденция и в стационарах для взрослых. В больницах Новосибирска на лечении от коронавируса лежат 1 894 пациента, в районах – 1 133.
Около 7,5 тыс. местных жителей находятся под медицинским контролем врачей.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 894 обращения, госпитализированы 28 человек.