atas.info
ГлавноеВсе новости

153 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

30 декабря 2020, 13:17
1 069 841 тест на коронавирус сделано за пандемию.

153 заболевших и 225 вылечившихся от коронавируса зафиксировал за сутки оперштаб Новосибирской области.

По данным на 30 декабря, в области выявлено уже 27 736 случаев заражения, 1 621 из них среди детей. Вылечились от Covid-19 23 758 человек, 958 скончались.

Жертвами коронавируса за минувшие сутки стали трое мужчин (54, 56, 67 лет) и пять женщин (59, 62, 65, 71, 78 лет).

В реанимации в тяжелом состоянии находятся 144 пациента с коронавирусом, 37 – на ИВЛ.

Сократилось между тем число больных детей. В инфекционных больницах числится всего 11 детей с подозрением на вирус и с подтвержденным диагнозом.

Такая же тенденция и в стационарах для взрослых. В больницах Новосибирска на лечении от коронавируса лежат 1 894 пациента, в районах – 1 133.

Около 7,5 тыс. местных жителей находятся под медицинским контролем врачей.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 894 обращения, госпитализированы 28 человек.

Материалы по теме
Власти Новосибирска запретили праздновать Крещение из-за коронавирусаВ Новосибирской области вакцинацию от коронавируса прошли более 1900 человекНовосибирский вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52