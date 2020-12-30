Бродячие животные напали на женщину с собакой в Новосибирске

В Новосибирске стая бродячих животных напала на женщину с собакой. Информация об этом появилась на странице «Гражданский патруль» в социальной сети «Вконтакте».
По словам пострадавшей, собаки вели себя организованно и напоминали стаю волков. А когда на них бросился ротвейлер хозяйки, животные задрали вверх носы и завыли, передает Сиб.фм.
Территорию должны обследовать специалисты городского центра по проблемам домашних животных. Ведь на некоторых собаках были желтые клипсы, которые дают стерилизованным животным.
Выдвигаются разные версии, в том числе и та, что в город действительно пришли волки. К которым прибилась собака с желтой биркой. Очевидцы рассказывают, что свора приходит к Владимировскому спуску по берегу Оби со стороны улицы Сухарной.