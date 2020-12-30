Как купить квартиру в Греции по цене трёшки в Новосибирске

В нашем примере общие затраты на покупку небольшой студии в Афинах и год её содержания составят около 46 052 евро. На деле эта сумма может меняться в зависимости от состояния рынка, площади квартиры, района и других параметров. Если сдавать её круглогодично, в год от аренды можно иметь 4800 евро без учёта расходов на текущий ремонт и налога на прибыль. Этот налог зависит от дохода от недвижимости и для небольшой студии, скорее всего, будет составлять 15%. Если считать стандартную стоимость аренды в 400 евро, то в год придется отдать 720 евро.