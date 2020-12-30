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На фасаде театра оперы новосибирцы увидят трехминутную световую увертюру

30 декабря 2020, 11:02
В городе открыли главную новогоднюю площадку.

На фасаде новосибирского театра оперы и балета каждый день будет исполняться трёхминутная световая увертюра.

Представление будет транслироваться в 18:00, 19:00 и 20:00.

По сообщению мэрии, в предпраздничные и праздничные дни в театральном сквере будет проходить целое световое представление. Новогодними гирляндами украсили аллею в сквере, главный каток, который известен своей фаллической формой, а также 21-метровую елку.

Напомним, открытие главной елки состоялось 29 декабря. Мероприятие посетили мэр города и его заместитель.

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