Новосибирец три года оплачивал чужие коммунальные счета из-за ошибки

Прокуроры пришли к выводу, что ООО «УКЖХ Октябрьского района» с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года произвело расчет платы за коммунальную услугу по отоплению в нарушение законодательства, что привело к излишне начисленным суммам в размере более 7 тысяч рублей только у одного из жителей дома, обратившегося за разбирательством. Сколько денег заплатили его соседи, неизвестно.