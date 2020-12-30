Новосибирец три года оплачивал чужие коммунальные счета из-за ошибки

В Новосибирске прокуратуре пришлось разбираться с жалобой жителя дома по улице Кошурникова. Выяснилось, что он три года оплачивал тепло в магазине, располагающемся в том же доме.
Вопросы у прокуроров возникли к управляющей компании ООО «УКЖХ Октябрьского района». Было установлено, что многоквартирный дом оборудован общедомовым (коллективным) прибором учета тепловой энергий, который учитывает её потребление. Но из-за того, что в магазине установлен прибор учета тепловой энергии, который не подпадал под учет (ОДПУ) тепловой энергии на нужды отопления многоквартирного дома, управляющая компания производила некорректные начисления собственникам.
Прокуроры пришли к выводу, что ООО «УКЖХ Октябрьского района» с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года произвело расчет платы за коммунальную услугу по отоплению в нарушение законодательства, что привело к излишне начисленным суммам в размере более 7 тысяч рублей только у одного из жителей дома, обратившегося за разбирательством. Сколько денег заплатили его соседи, неизвестно.