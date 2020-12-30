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Новосибирская компания купила томский «Московский комсомолец»

30 декабря 2020, 16:48
Теперь франшиза на газету принадлежит ООО «Аспект»

На медийном рынке Томской области произошли изменения. ООО «Аспект» из Новосибирска выкупило франшизу на издание «МК в Томске». До сих пор права на бренд в регионе принадлежали ООО Благотворительный фонд общественной приемной «Человек и Закон», а главным редактором был ее руководитель, депутат городской думы Томска Василий Еремин.

Новосибирскую компанию «Аспект» связывают с местным депутатом Госдумы РФ, единороссом Виктором Игнатовым. Ранее холдинг, с которым связано его имя, прибрел газету «Аргументы и Факты» в Новосибирске («АиФ на Оби») и издание «Аргументы и факты» в Томске.

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