Новосибирская компания купила томский «Московский комсомолец»

На медийном рынке Томской области произошли изменения. ООО «Аспект» из Новосибирска выкупило франшизу на издание «МК в Томске». До сих пор права на бренд в регионе принадлежали ООО Благотворительный фонд общественной приемной «Человек и Закон», а главным редактором был ее руководитель, депутат городской думы Томска Василий Еремин.
Новосибирскую компанию «Аспект» связывают с местным депутатом Госдумы РФ, единороссом Виктором Игнатовым. Ранее холдинг, с которым связано его имя, прибрел газету «Аргументы и Факты» в Новосибирске («АиФ на Оби») и издание «Аргументы и факты» в Томске.