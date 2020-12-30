Новосибирская компания купила томский «Московский комсомолец»

На медийном рынке Томской области произошли изменения. ООО «Аспект» из Новосибирска выкупило франшизу на издание «МК в Томске». До сих пор права на бренд в регионе принадлежали ООО Благотворительный фонд общественной приемной «Человек и Закон», а главным редактором был ее руководитель, депутат городской думы Томска Василий Еремин.