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Новосибирская полиция задержала подозреваемого в краже у почтальона 130 тыс. рублей

30 декабря 2020, 11:44
Ему грозит лишение свободы до 7 лет.

Мужчину, забравшего у почтальона выплаты пенсий на 130 тысяч рублей, поймала полиция Новосибирска.

По данным ГУ МВД по региону, 6 ноября в Первомайском районе города неизвестный напал на 49-летнюю женщину-почтальона, которая разносила пенсии. Он брызнул ей в лицо газовым баллончиком и отобрал деньги. Полиция составила ориентировку и начала розыск подозреваемого. Задержать преступника удалось лишь 24 декабря. Им оказался 27-летний житель Новосибирского района, который уже имел проблемы с законом.

В ходе разбирательства стало известно, что мужчина следил за почтальоном перед тем как напасть. В отношении него возбудили уголовное дело.

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