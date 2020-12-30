Новосибирская полиция задержала подозреваемого в краже у почтальона 130 тыс. рублей

По данным ГУ МВД по региону, 6 ноября в Первомайском районе города неизвестный напал на 49-летнюю женщину-почтальона, которая разносила пенсии. Он брызнул ей в лицо газовым баллончиком и отобрал деньги. Полиция составила ориентировку и начала розыск подозреваемого. Задержать преступника удалось лишь 24 декабря. Им оказался 27-летний житель Новосибирского района, который уже имел проблемы с законом.