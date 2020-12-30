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Перинатальный центр в Новосибирске откроется в феврале 2021 года

30 декабря 2020, 16:01
Некоторые подразделения будущего медучреждения начнут переезд уже 11 января.

В феврале в новом перинатальном центре Новосибирска появятся на свет первые малыши. Об этом губернатору НСО Андрею Травникову доложил главврач областной клинической больницы Анатолий Юданов.

Накануне Нового года глава региона проверил готовность областной клинической больницы к работе в праздники. Он убедился, что в здании уже началась комплектация мебелью и медицинским оборудованием. Некоторые подразделения будущего медучреждения начнут переезд уже 11 января.

Как сообщает сайт правительства НСО, Травников высоко оценил работу коллектива областной больницы и всех новосибирских врачей в течение года. Особенно почетен труд медиков в условиях пандемии коронавируса.

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