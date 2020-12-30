Под Новосибирском такси Uber вылетело в кювет после ДТП

По словам очевидцев, на автодороге 50Н-2120, ведущей от Марусино к Криводановке, водитель седана Toyota Sprinter не справился с управлением недалеко от остановки «Свинокомплекс», вылетел на встречную полосу, где столкнулся с седаном Hyundai Solaris, брендированным «Uber». От удара Хёндэ съехал с трассы в кювет.