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Под Новосибирском такси Uber вылетело в кювет после ДТП

30 декабря 2020, 19:03
В него врезался автомобиль, выехавший на встречную полосу.

Под Новосибирском автомобиль службы такси Uber попал в ДТП. О происшествии сообщили подписчики АСТ-54.

По словам очевидцев, на автодороге 50Н-2120, ведущей от Марусино к Криводановке, водитель седана Toyota Sprinter не справился с управлением недалеко от остановки «Свинокомплекс», вылетел на встречную полосу, где столкнулся с седаном Hyundai Solaris, брендированным «Uber». От удара Хёндэ съехал с трассы в кювет.

По предварительной информации, в результате ДТП никто серьёзных травм не получил. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

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#Новости#Происшествия
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