Росздравнадзор проверит санаторий Новосибирска, где умерли две пенсионерки с covid-19

Новосибирский санаторий попал во всероссийский скандал после публикации телеграм-канала Mash. Две пенсионерки из Югры скончались от коронавируса. Теперь качество оказания медицинской помощи проверит Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
По данным Mash, две пожилые жительницы Югры, получившие путевку в санаторий "PARUS medical resort & spa", в котором проходят реабилитацию люди, перенесшие COVID-19. В санатории женщины якобы заразились коронавирусом. Как сообщает Mash, 66-летнюю женщину госпитализировали через неделю после заражения. Позднее она скончалась в стационаре с поражением легких 85%. 79-летняя пенсионерка скончалась через две недели.