Росздравнадзор проверит санаторий Новосибирска, где умерли две пенсионерки с covid-19

По данным Mash, две пожилые жительницы Югры, получившие путевку в санаторий "PARUS medical resort & spa", в котором проходят реабилитацию люди, перенесшие COVID-19. В санатории женщины якобы заразились коронавирусом. Как сообщает Mash, 66-летнюю женщину госпитализировали через неделю после заражения. Позднее она скончалась в стационаре с поражением легких 85%. 79-летняя пенсионерка скончалась через две недели.