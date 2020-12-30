СК проверит информацию о пенсионере, уже полгода проживающем в подъезде

Следственный комитет проверит информации о новосибирском пенсионере, полгода проживающем в подъезде дома.
Накануне в местных СМИ появилась информация о пожилом мужчине, которого родная племянница выгнала из квартиры на улице Забалуева. Теперь мужчина обитает в подъезде.
С его слов стало известно, что жилплощадь он получил в 70-х года и проживал там с сестрой. После смерти родственницы с ним стала жить племянница, которая его и выгнала. В квартире теперь она живет с мужем.
Следствие намерено проверить данную информацию.