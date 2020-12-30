Стали известны дата и место похорон Юрия Бугакова

Прощание с Юрием Бугаковым состоятся 2 января. Об этом сообщает сайт правительства НСО. Гражданская панихида пройдет с 12 до 14 часов в селе Верх-Ирмень Ордынского района, во дворце культуры ЗАО «Племзавод Ирмень».