Стали известны дата и место похорон Юрия Бугакова

Прощание с Юрием Бугаковым состоятся 2 января. Об этом сообщает сайт правительства НСО. Гражданская панихида пройдет с 12 до 14 часов в селе Верх-Ирмень Ордынского района, во дворце культуры ЗАО «Племзавод Ирмень».
Напомним, председатель ЗАО «Племзавод Ирмень», полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Социалистического Труда, Почётный гражданин Новосибирской области Юрий Фёдорович Бугаков скончался 30 декабря в возрасте 82 лет. «Ушел великий государственник и великий человек! Искренние соболезнования родным и близким!», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Редакция Atas.info выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Федоровича.