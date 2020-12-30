В Новосибирской области водитель отсудил у дорожников 230 тысяч рублей из-за ДТП

Жителю Томска удалось через суд взыскать с новосибирских дорожников почти 230 тысяч рублей за ДТП, в которое он попал по их вине. Изначально Хохуля А.В. предъявил иск к ОАО «Новосибирскавтодор» Карасукское ДРСУ о возмещении в сумме 432 343, 70 рублей.
Авария произошла вечером 25 января 2020 года на 354 километре автодороги К17р в Карасукском районе. Мужчина на автомобиле «Тойота» ехал со стороны поселка Краснозерское в сторону Карасука. После границы Краснозерского района при въезде на Карасукский район вся полоса его движения оказалась не чищена, на дороге имелось наслоение оледенелого снега «шишками». Автомобиль стало заносить из-за наличия перемета на проезжей части дороги, произошел съезд в кювет и опрокидывание по ходу его движения.
Сотрудники пришли к выводу, что в действиях водителя нет состава административного правонарушения. Причиной ДТП послужило ненадлежащее исполнение обязанностей по очистке дороги от снега и наледи со стороны ответчика.
Экспертиза оценила автомобиль в 330 000 рублей, с чем истец согласился. Дорожники отказывались признать свою вину, настаивая на том, что водитель должен был просто медленнее ехать. В итоге суд удовлетворил требования истца частично в сумме 229 779, 20 рублей.