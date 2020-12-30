В Новосибирской области водитель отсудил у дорожников 230 тысяч рублей из-за ДТП

Авария произошла вечером 25 января 2020 года на 354 километре автодороги К17р в Карасукском районе. Мужчина на автомобиле «Тойота» ехал со стороны поселка Краснозерское в сторону Карасука. После границы Краснозерского района при въезде на Карасукский район вся полоса его движения оказалась не чищена, на дороге имелось наслоение оледенелого снега «шишками». Автомобиль стало заносить из-за наличия перемета на проезжей части дороги, произошел съезд в кювет и опрокидывание по ходу его движения.