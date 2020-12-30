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В театральном сквере открыли главную елку Новосибирска

30 декабря 2020, 10:42
Каток посещают несмотря на морозы.

29 декабря в театральном сквере Новосибирска состоялось открытие главной новогодней елки города.

На мероприятии присутствовали мэр Анатолий Локоть и его зам Анна Терешкова. Мэр отметил, что каток необычной формы, которую обсуждают уже второй года как в городе, так и по всей стране, пользуется интересом у новосибирцев и гостей города.

По словам властей, в этом году посещаемость достигла 2,5 тыс. человек. Организаторы творческого пространства увеличили число павильонов и раздевалок и обновили инвентарь в прокате. Над каткой развесили цветовые гирлянды, ими же украсили аллеи.

Главная елка также удивила новым оформлением. Ее иллюминацию подготовило конструкторское бюро «Светодизайн».

В театральном сквере у НОВАТа проходит фестиваль елок, которые украшены в корпоративном стиле новосибирских компаний.

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