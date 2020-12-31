Экс-губернатор НСО Юрченко взыскал с государства еще почти 6 млн руб

30 декабря Железнодорожный райсуд Новосибирска рассмотрено заявление адвоката Алины Новиковой в интересах бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Они требовали реабилитации в результате незаконного уголовного преследования.
Суд взыскал в пользу экс-главы региона 5 777 930 рублей 02 копейки. Это рекордная сумма компенсации в регионе.
Ответчиком выступила Российская Федерация в лице минфина РФ. Деньги будут выплачены из федерального бюджета. Взысканные средства пойдут в том числе и на компенсацию расходов на оказание юридической помощи Василию Юрченко.
Ранее он уже взыскал с государства 212 423 рубля 43 копейки. А до этого за счет федерального бюджета обогатился на 300 тысяч рублей.