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Экс-губернатор НСО Юрченко взыскал с государства еще почти 6 млн руб

31 декабря 2020, 15:26
Это рекордная сумма компенсации в регионе.

30 декабря Железнодорожный райсуд Новосибирска рассмотрено заявление адвоката Алины Новиковой в интересах бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Они требовали реабилитации в результате незаконного уголовного преследования.

Суд взыскал в пользу экс-главы региона 5 777 930 рублей 02 копейки. Это рекордная сумма компенсации в регионе.

Ответчиком выступила Российская Федерация в лице минфина РФ. Деньги будут выплачены из федерального бюджета. Взысканные средства пойдут в том числе и на компенсацию расходов на оказание юридической помощи Василию Юрченко.

Ранее он уже взыскал с государства 212 423 рубля 43 копейки. А до этого за счет федерального бюджета обогатился на 300 тысяч рублей.

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