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Их всех возможных вариантов для путешествий россияне хотят отправиться в Италию

31 декабря 2020, 21:22
Следующими в списке предпочтений идут Испания и Таиланд.

Россияне поделились своими предпочтениями для путешествий в 2021 году. Об этом со ссылкой на сервис Туту.ру сообщает "Кавказ пост".

У наших соотечественников поинтересовались, куда они хотят отправиться, когда границы снова откроют. Италия набрала больше всего голосов, получив 12%. За Испанию проголосовали 9% опрошенных, а на третьем месте Таиланд с результатом в 7%.

Далее по списку идет Геромания, а за ней - Греция, Турция и Чехия. Чуть меньше желающих отправиться в Великобританию и Египет. Затем россияне назвали Вьетнам, Кипр, ОАЭ, Абхазию, Грузию, Индонезию и на последнем месте Шри-Ланку.

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