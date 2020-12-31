Их всех возможных вариантов для путешествий россияне хотят отправиться в Италию

Россияне поделились своими предпочтениями для путешествий в 2021 году. Об этом со ссылкой на сервис Туту.ру сообщает "Кавказ пост".
У наших соотечественников поинтересовались, куда они хотят отправиться, когда границы снова откроют. Италия набрала больше всего голосов, получив 12%. За Испанию проголосовали 9% опрошенных, а на третьем месте Таиланд с результатом в 7%.
Далее по списку идет Геромания, а за ней - Греция, Турция и Чехия. Чуть меньше желающих отправиться в Великобританию и Египет. Затем россияне назвали Вьетнам, Кипр, ОАЭ, Абхазию, Грузию, Индонезию и на последнем месте Шри-Ланку.