Новосибирск ждет удар сильных морозов

В Сибири ожидается понижение температуры ниже климатической нормы. Суровые холода длительно наблюдаются в Западной Сибири и на юге Красноярского края. Аномально низкие температуры в течение пяти ближайших дней будут наблюдаться в Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областях. Холода окажутся ниже нормы на 8–12 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По данным новосибирских синоптиков, температура начнет падать 31 декабря. Температура днем может опуститься до -20 до -25 градусов, а в западных районах до -34 градусов. Морозы усилятся 1 января, а осадки прекратятся. В регионе ночью ожидается -28... -33 градусов, местами до -38 градусов, а днем -26...-31 градусов. В самом Новосибирске ночью около -29 градусов, а днем не выше -27 градусов.
В ночь на 2 января в Новосибирской области похолодает от -30 до -35 градусов, а местами мороз достигнет -40 градусов, днем около -28 градусов. В столице Сибири -33 градуса ночью, а днём — до -28 градусов.
На телефоны новосибирцев уже пришло экстренное предупреждение от МЧС. В нем говорится, что с 1 по 6 января в области возможно понижение температуры воздуха до -35 градусов, местами до -40 градусов и ниже.