Новосибирск ждет удар сильных морозов

По данным новосибирских синоптиков, температура начнет падать 31 декабря. Температура днем может опуститься до -20 до -25 градусов, а в западных районах до -34 градусов. Морозы усилятся 1 января, а осадки прекратятся. В регионе ночью ожидается -28... -33 градусов, местами до -38 градусов, а днем -26...-31 градусов. В самом Новосибирске ночью около -29 градусов, а днем не выше -27 градусов.