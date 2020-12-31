Оперштаб назвал итоговые цифры коронавируса в Новосибирской области за год

149 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 31 декабря. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 885 случаев COVID-19, в том числе у 1 630 детей.
В последний день уходящего года больницы покинули 238 пациентов. Всего в этом году инфекцию победили 23 996 новосибирцев.
Оперштаб сообщает о смерти девяти пациентов. Это мужчины в возрасте 51, 54, 54, 58, 62 и 71 года и женщины в возрасте 65, 70 и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса в 2020 году умерли 967 человек.
В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек. Особенно тяжело переносят болезнь 28 пациентов. Они находятся на аппаратах ИВЛ.
В Новосибирске госпитализированы 1 765 взрослых и 6 детей с коронавирусом и подозрением на него. Еще 1 114 пациентов содержатся в ЦРБ региона.
В 2020 году в Новосибирской области сделано 1 076 039 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 4 477 жителей региона. 82 395 новосибирцев отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.
За минувшие сутки ОРВИ в Новосибирской области заболели 2 061 человек. Госпитализировать в последний день уходящего года пришлось 25 пациентов.