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Оперштаб назвал итоговые цифры коронавируса в Новосибирской области за год

31 декабря 2020, 13:48
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 885 случаев COVID-19.

149 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 31 декабря. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 885 случаев COVID-19, в том числе у 1 630 детей.

В последний день уходящего года больницы покинули 238 пациентов. Всего в этом году инфекцию победили 23 996 новосибирцев.

Оперштаб сообщает о смерти девяти пациентов. Это мужчины в возрасте 51, 54, 54, 58, 62 и 71 года и женщины в возрасте 65, 70 и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса в 2020 году умерли 967 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек. Особенно тяжело переносят болезнь 28 пациентов. Они находятся на аппаратах ИВЛ.

В Новосибирске госпитализированы 1 765 взрослых и 6 детей с коронавирусом и подозрением на него. Еще 1 114 пациентов содержатся в ЦРБ региона.

В 2020 году в Новосибирской области сделано 1 076 039 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 4 477 жителей региона. 82 395 новосибирцев отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.

За минувшие сутки ОРВИ в Новосибирской области заболели 2 061 человек. Госпитализировать в последний день уходящего года пришлось 25 пациентов.

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