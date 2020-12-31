Оперштаб назвал итоговые цифры коронавируса в Новосибирской области за год

Оперштаб сообщает о смерти девяти пациентов. Это мужчины в возрасте 51, 54, 54, 58, 62 и 71 года и женщины в возрасте 65, 70 и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса в 2020 году умерли 967 человек.