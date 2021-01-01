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Минздрав НСО опубликовал график работы аптек и поликлиник в праздники

1 января 2021, 14:57
Время работы учреждений здравоохранения изменилось.

В период новогодних каникул все поликлиники Новосибирска будут работать с 9.00 до 15.00. Об этом сообщили в минздраве Новосибирской области.

С 1 по 10 января неотложную стоматологическую помощь будут оказывать лишь два медучреждения. Экстренную зубную боль устранят в клинической стоматологической поликлинике №3 на улице Сибиряков-Гвардейцев, 57. Еще будет работать Новосибирская областная стоматологическая поликлиника на улице Театральной, 46.

В Новый год, к сожалению, неизбежны травмы. Обращаясь в травмпункты за помощью, стоит учитывать, что горбольницы №3 и №4 в Пашино работают в режиме ковидного госпиталя. Остальные травмпункты, в том числе ожоговый и офтальмологический, будут работать круглосуточно.

Травмированных детей примут с 8 утра до 20.00 в горбольнице №6 на улице Промышленной и в детской горбольнице №1 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Для взрослых городская поликлиника №2 будет открыта с 9.00 до 15.00 4, 6 и 9 января.

Что касается аптек, то большинство из них сократят рабочее время. Но будут открыты каждый день. Это же касается и ветеринарных клиник.

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