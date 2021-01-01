Минздрав НСО опубликовал график работы аптек и поликлиник в праздники

В Новый год, к сожалению, неизбежны травмы. Обращаясь в травмпункты за помощью, стоит учитывать, что горбольницы №3 и №4 в Пашино работают в режиме ковидного госпиталя. Остальные травмпункты, в том числе ожоговый и офтальмологический, будут работать круглосуточно.