В Новосибирске началось производство оборудования для синхротрона «СКИФ»

В Новосибирском Институте ядерной физики (ИЯФ) имени Будкера началось производство оборудования для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщает пресс-служба СО РАН.
В релизе сообщается, что «идет активная работа по изготовлению инжекционных комплексов, которые включают в себя источник электронов, линейный ускоритель, бустерный синхротрон на полную энергию 3 ГэВ и два канала транспортировки — один от линейного ускорителя в бустерный синхротрон, и один из бустерного синхротрона в основное кольцо». Об этом рассказал директор института Павел Логачев.
Средства на оборудования поступят по госконтракту. Выделено 3,6 млрд руб. Сейчас готовится второй контракт. Также ученые рассчитывают на помощь Минобрнауки РФ.
Сейчас реализация проекта отстает от ранее намеченного графика. Для работы не хватает 8,9 млрд руб. Всего ЦКП «СКИФ» обойдется в 37,1 млрд руб. Это самый крупный объект в рамках нацпроекта «Наука».