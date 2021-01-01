atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске началось производство оборудования для синхротрона «СКИФ»

1 января 2021, 15:06
Реализация проекта отстает от графика.

В Новосибирском Институте ядерной физики (ИЯФ) имени Будкера началось производство оборудования для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщает пресс-служба СО РАН.

В релизе сообщается, что «идет активная работа по изготовлению инжекционных комплексов, которые включают в себя источник электронов, линейный ускоритель, бустерный синхротрон на полную энергию 3 ГэВ и два канала транспортировки — один от линейного ускорителя в бустерный синхротрон, и один из бустерного синхротрона в основное кольцо». Об этом рассказал директор института Павел Логачев.

Средства на оборудования поступят по госконтракту. Выделено 3,6 млрд руб. Сейчас готовится второй контракт. Также ученые рассчитывают на помощь Минобрнауки РФ.

Сейчас реализация проекта отстает от ранее намеченного графика. Для работы не хватает 8,9 млрд руб. Всего ЦКП «СКИФ» обойдется в 37,1 млрд руб. Это самый крупный объект в рамках нацпроекта «Наука».

Материалы по теме
Для ЦКП «СКИФ» разработали сверхпроводящий магнитВ Новосибирске за 12,5 млрд рублей создадут оборудование для ускорителя СКИФВторой контракт на производство оборудования для «СКИФ» подпишут в 2021 году
#Новости#Технологии
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52