В Новосибирске началось производство оборудования для синхротрона «СКИФ»

В релизе сообщается, что «идет активная работа по изготовлению инжекционных комплексов, которые включают в себя источник электронов, линейный ускоритель, бустерный синхротрон на полную энергию 3 ГэВ и два канала транспортировки — один от линейного ускорителя в бустерный синхротрон, и один из бустерного синхротрона в основное кольцо». Об этом рассказал директор института Павел Логачев.