Диггер из Новосибирска вытащил собаку из-под бетонной плиты

- Плита так удачно присела на бугорок земли, поэтому я копал вниз: сначала одну лапу откопал, потом другую. Минут сорок у нас ушло на всю операцию спасения. Когда собака оказалась на воле, то сразу же принялась есть снег, – рассказал Кочкин.