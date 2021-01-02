Диггер из Новосибирска вытащил собаку из-под бетонной плиты

В Дзержинском районе Новосибирска в новогоднюю ночь потерялась собака. Десятилетняя Майя пропала во время фейерверка.
Найти животное не могли почти сутки. А обнаружили глубоко под плитой, которая рухнула. Сама она выбраться не могла.
Представитель «Первого городского приюта Новосибирска» Татьяна Палкина позвала на помощь известного новосибирского диггера Евгений Кочкина. Несмотря на то, что на часах было уже 22.00, он не отказался.
Сначала был сделан подкоп, после чего мужчина залез в него. Сложность была в том, чтобы и освободить собаку, и самому не оказаться придавленным плитой.
- Плита так удачно присела на бугорок земли, поэтому я копал вниз: сначала одну лапу откопал, потом другую. Минут сорок у нас ушло на всю операцию спасения. Когда собака оказалась на воле, то сразу же принялась есть снег, – рассказал Кочкин.
В это время температура воздуха составляла –35 градусов. Евгений, конечно, замерз, но признался, что всегда готов прийти на помощь. Собаку доставили в клинику «Бэст». Переломов у нее нет, зато есть сильнейшее переохлаждение.