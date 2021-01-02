В Новосибирске 12-летняя девочка пострадала в аварии с участием такси

Как рассказали в сообществе АСТ-54 со ссылкой на ГИБДД, на Винаповском мосту в 20:00 внедорожник врезался в такси. 47-летний водитель двигался за рулём седана Hyundai Solaris, брендированного «Яндекс Go», в сторону улицы Мира, когда на встречную полосу выехал внедорожник Toyota 4Runner и произошло ДТП.