atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области 3 января температура опустится до -43 градусов

2 января 2021, 18:33
МЧС предупреждает о суровых морозах.

Сегодня, 2 января, новосибирское управление МЧС предупредило, что 3 – 6 января в регионе ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35°С и ниже. Местами сильные морозы покажут -40°С и ниже.

В ближайшее воскресенье, 3 января, в Новосибирской области прогнозируется небольшая облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах сохранится гололедица. Ветер переменный 0-5 м/с.

Температура воздуха ночью составит -38, -43°С. Местами окажется теплее, до -32, -37°С. Днём воздух прогреется, если так можно выразиться, до -28, -33°С. Местами же все те же суровые морозы до -38°С.

Материалы по теме
По Новосибирской области 31 декабря снова ударят суровые морозыНовосибирск ждет удар сильных морозовБелых медведей Новосибирского зоопарка с Новым годом поздравил Дед Мороз
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52