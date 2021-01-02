В Новосибирской области 3 января температура опустится до -43 градусов

Сегодня, 2 января, новосибирское управление МЧС предупредило, что 3 – 6 января в регионе ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35°С и ниже. Местами сильные морозы покажут -40°С и ниже.
В ближайшее воскресенье, 3 января, в Новосибирской области прогнозируется небольшая облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах сохранится гололедица. Ветер переменный 0-5 м/с.
Температура воздуха ночью составит -38, -43°С. Местами окажется теплее, до -32, -37°С. Днём воздух прогреется, если так можно выразиться, до -28, -33°С. Местами же все те же суровые морозы до -38°С.