В Новосибирской области от короавируса скончались девять человек

От коронавируса скончались еще девять пациентов. Это мужчины в возрасте 58 лет, 62 года, 67 лет, 69 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 85 лет. Всего от COVID-19 в Новосибирской области от коронавируса с начала пандемии по официальным данным умерли 983 человека.