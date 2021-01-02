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В Новосибирской области от короавируса скончались девять человек

2 января 2021, 15:45
Общее число жертв пандемии по официальным данным составило 983 новосибирца.

Сегодня, 2 января, оперативный штаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области. За сутки COVID-19 выявлен у 154 пациентов. Общее число заболевших составило 28 191 случай.

От коронавируса скончались еще девять пациентов. Это мужчины в возрасте 58 лет, 62 года, 67 лет, 69 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 85 лет. Всего от COVID-19 в Новосибирской области от коронавируса с начала пандемии по официальным данным умерли 983 человека.

В отделениях интенсивной терапии стационеров находятся 152 человека. На аппаратах ИВЛ – 30 пациентов.

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#Новости#Происшествия
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