В Новосибирской области от короавируса скончались девять человек

Сегодня, 2 января, оперативный штаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области. За сутки COVID-19 выявлен у 154 пациентов. Общее число заболевших составило 28 191 случай.
От коронавируса скончались еще девять пациентов. Это мужчины в возрасте 58 лет, 62 года, 67 лет, 69 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 85 лет. Всего от COVID-19 в Новосибирской области от коронавируса с начала пандемии по официальным данным умерли 983 человека.
В отделениях интенсивной терапии стационеров находятся 152 человека. На аппаратах ИВЛ – 30 пациентов.