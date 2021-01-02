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В Новосибирской области появилось сразу 10 новых миллионеров

2 января 2021, 16:21
Люди выиграли деньги в «Русское лото»

В Новосибирской области по итогам новогоднего тиража «Русского лото» появилось сразу 10 миллионеров. Они стали обладателями выигрыша в ходе разыгран 1 миллиард рублей. В итоге в целом по стране миллионером стал 581 участник.

Еще 593 участника розыгрыша закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей.

В Новосибирской области 1 миллион рублей выиграли сразу 10 человек. Каждый из них приобрел билет всего за 100 рублей. Еще 19 новосибирцев выиграли по 706 577 рублей.

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