В Новосибирской области появилось сразу 10 новых миллионеров

В Новосибирской области по итогам новогоднего тиража «Русского лото» появилось сразу 10 миллионеров. Они стали обладателями выигрыша в ходе разыгран 1 миллиард рублей. В итоге в целом по стране миллионером стал 581 участник.
Еще 593 участника розыгрыша закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей.
В Новосибирской области 1 миллион рублей выиграли сразу 10 человек. Каждый из них приобрел билет всего за 100 рублей. Еще 19 новосибирцев выиграли по 706 577 рублей.