Первый этап Кубка России по гонкам на собаках прошел в Новосибирской области

Первый этап прошел в Бердске. Завтра соревнования продолжатся. Как сообщает НГС со ссылкой на организаторов, было 5 делегаций, 18 участников — те, кто прошел отбор в своих регионах. Это спортсмены из Новосибирской, Омской, Тюменской, Иркутской и Кемеровской областей.