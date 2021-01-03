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Первый этап Кубка России по гонкам на собаках прошел в Новосибирской области

3 января 2021, 23:35
Спортсмены соревновались в Бердске.

Сегодня, 3 января, в Новосибирской области начался Кубок России по гонкам на собачьих упряжках. Несмотря на суровый мороз в соревнованиях приняли участие несколько ряд команд.

Первый этап прошел в Бердске. Завтра соревнования продолжатся. Как сообщает НГС со ссылкой на организаторов, было 5 делегаций, 18 участников — те, кто прошел отбор в своих регионах. Это спортсмены из Новосибирской, Омской, Тюменской, Иркутской и Кемеровской областей.

Победителя определят 4 января.В этом году зимняя гонка проходит десятый раз.

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