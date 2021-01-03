Под Новосибирском родственники подростка-инвалида заявили об истязаниях в интернате

- Обещали заниматься с ним, обучать и развивать! — рассказала женщина. На деле же переезд в интернат обернулся кошмаром. По словам родственницы, подростка привязывали к кровати и избивали. У него якобы множестаенные ссадины и ушибы, пролежни, гематомы на голове, сломаны 2 пальца были, отколот зуб, сломан нос.