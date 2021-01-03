Под Новосибирском родственники подростка-инвалида заявили об истязаниях в интернате

В Новосибирской области разгорается новый скандал, связанный с возможным издевательством над несовершеннолетними. По данным Сиб.фм, жительница региона по имени Анастасия Грудинина заявила об издевательствах над ребёнком-инвалидом в Ояшинском доме-интернате для умственно отсталых детей.
Родственница подростка заявила, что в лечебном учреждении несовершеннолетнего пациента привязывали к кровати и избивали. При этом в интернат он попал насильно - органы опеки города Тогучин угрожали забрать из семьи остальных детей, поскольку подросток якобы мог им навредить.
- Обещали заниматься с ним, обучать и развивать! — рассказала женщина. На деле же переезд в интернат обернулся кошмаром. По словам родственницы, подростка привязывали к кровати и избивали. У него якобы множестаенные ссадины и ушибы, пролежни, гематомы на голове, сломаны 2 пальца были, отколот зуб, сломан нос.
О происходящем родственники не знали. Из-за коронавируса их не пускали в интернат. Все вскрылось в конце декабря, когда подростку исполнилось 18 лет и появилась возможность забрать его. Взглянув на пострадавшего, женщина решила предать историю огласке.