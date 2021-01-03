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Под Новосибирском родственники подростка-инвалида заявили об истязаниях в интернате

3 января 2021, 15:48
Ребенка забрали из семьи насильно под предлогом, что он может навредить остальным детям.

В Новосибирской области разгорается новый скандал, связанный с возможным издевательством над несовершеннолетними. По данным Сиб.фм, жительница региона по имени Анастасия Грудинина заявила об издевательствах над ребёнком-инвалидом в Ояшинском доме-интернате для умственно отсталых детей.

Родственница подростка заявила, что в лечебном учреждении несовершеннолетнего пациента привязывали к кровати и избивали. При этом в интернат он попал насильно - органы опеки города Тогучин угрожали забрать из семьи остальных детей, поскольку подросток якобы мог им навредить.

- Обещали заниматься с ним, обучать и развивать! — рассказала женщина. На деле же переезд в интернат обернулся кошмаром. По словам родственницы, подростка привязывали к кровати и избивали. У него якобы множестаенные ссадины и ушибы, пролежни, гематомы на голове, сломаны 2 пальца были, отколот зуб, сломан нос.

О происходящем родственники не знали. Из-за коронавируса их не пускали в интернат. Все вскрылось в конце декабря, когда подростку исполнилось 18 лет и появилась возможность забрать его. Взглянув на пострадавшего, женщина решила предать историю огласке.

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