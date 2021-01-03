Росстат назвал реальную смертность людей с коронавирусом в Новосибирской области

Данные Росстата вновь вступили в некоторое противоречие со статистикой, распространяемой новосибирским оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. По данным ведомства, с начала пандемии по ноябрь в Новосибирской области скончались 2 113 заболевших коронавирусом людей.