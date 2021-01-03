Росстат назвал реальную смертность людей с коронавирусом в Новосибирской области

Данные Росстата вновь вступили в некоторое противоречие со статистикой, распространяемой новосибирским оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. По данным ведомства, с начала пандемии по ноябрь в Новосибирской области скончались 2 113 заболевших коронавирусом людей.
Новосибирский оперштаб сообщал только о 750 погибших от коронавируса. Непосредственно в ноябре региональный штаб сообщал о 160 умерших. По сведениям Росстата, жертв было не менее 826.
Разница заключается в подходе к подсчетам. Оперштаб учитывает только те случаи, в которых которонавирус стал основной причиной смерти.