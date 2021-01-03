В Новосибирской области изменились пути передачи ВИЧ

- ВИЧ уже давно вышел за группы риска и теперь рискует практически каждый, кто занимается незащищенным сексом или не знает ВИЧ-статуса партнера, — заявила председатель пациентского сообщества помощи людям, живущим с ВИЧ, «Остров» Таисия Ланюгова. Чаще всего болезнь обнаруживают у людей в возрасте 35-39 лет. На них приходится почти четверть выявленных случаев.