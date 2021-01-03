В Новосибирской области изменились пути передачи ВИЧ

В Новосибирской области изменился характер распространения ВИЧ. На сегодняшний день большинство заразившихся - это трудоспособные граждане, ведущие активную половую жизнь, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на главврача городской инфекционной больницы № 1 Ларису Позднякову.
Основным путем передачи вируса стал гетеросексуальный половой контакт с инфицированным партнером. Еще два года на долю гетеросексуальных контактов как способа заражения приходилось 54% случаев, то теперь это 72%. Одновременно среди наркоманов число заражений через грязную иглу сократилось с 44,5% в 2018 году — до 27% в 2020 году.
- ВИЧ уже давно вышел за группы риска и теперь рискует практически каждый, кто занимается незащищенным сексом или не знает ВИЧ-статуса партнера, — заявила председатель пациентского сообщества помощи людям, живущим с ВИЧ, «Остров» Таисия Ланюгова. Чаще всего болезнь обнаруживают у людей в возрасте 35-39 лет. На них приходится почти четверть выявленных случаев.