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В Первомайском районе Новосибирска загорелся частный дом

3 января 2021, 14:00
Тушение пожара осложнялось наличием в помещении газовых баллонов.

Сегодня, 3 января, в Первомайском районе Новосибирска загорелся дом в частном секторе. Пожар произошел на улице Демократической.

По сообщению подписчиков АСТ-54, огонь охватил двухэтажный дом. Столб чёрного дыма от пожара был заметен из разных районов города.

Как рассказали в МЧС, информация о происшествии поступила в 11:49. Существовала угроза распространения пламени на соседние постройки, а тушение усложняло наличие газовых баллонов внутри строений.

В 12:42 было ликвидировано открытое горение. По оперативной информации пострадавших в пожаре нет.

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#Новости#Происшествия
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