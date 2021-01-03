В Первомайском районе Новосибирска загорелся частный дом

Сегодня, 3 января, в Первомайском районе Новосибирска загорелся дом в частном секторе. Пожар произошел на улице Демократической.
По сообщению подписчиков АСТ-54, огонь охватил двухэтажный дом. Столб чёрного дыма от пожара был заметен из разных районов города.
Как рассказали в МЧС, информация о происшествии поступила в 11:49. Существовала угроза распространения пламени на соседние постройки, а тушение усложняло наличие газовых баллонов внутри строений.
В 12:42 было ликвидировано открытое горение. По оперативной информации пострадавших в пожаре нет.