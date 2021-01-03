В понедельник в Новосибирской области похолодает до -44 градусов

Морозы не отступают от Новосибирской области. МЧС предупреждает, что 4 – 6 января на территории региона ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35°С и ниже. Местами сильные морозы достигнут -40°С и ниже.
В понедельник, 4 января, синоптики прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. В отдельных районах области ожидаются изморозь, туманы. На дорогах сохраняется гололедица. Скорость ветра составит 1-6 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до -39, -44°С. Местами окажется немного теплее, около -33, -38°С. Днём мороз составит -31, -36°С, местами до -25, -30°С.