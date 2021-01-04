Новосибирского дальнобойщика спасли под Красноярском

Новосибирского дальнобойщика спасли после того, как он почти трое суток провел на трассе в 45-градусный мороз. Неприятность с мужчиной случилась в Нижнеингашенском районе Красноярского края.
Водитель не справился с управлением и отправил свой DAF в кювет на трассе "Сибирь". Он обратился за помощью в ГИБДД. Но полицейские не смогли вытянуть грузовик с полуприцепом. На морозе спецтехника выходила из строя.
Тогда пришлось обратиться за помощью к военным. Не пошли навстречу гражданскому лицу и достали DAF из кювета. Через три дня дальнобойщик продолжил свой путь.