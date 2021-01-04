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Новосибирского дальнобойщика спасли под Красноярском

4 января 2021, 17:42
Пришлось обратиться за помощью к военным.

Новосибирского дальнобойщика спасли после того, как он почти трое суток провел на трассе в 45-градусный мороз. Неприятность с мужчиной случилась в Нижнеингашенском районе Красноярского края.

Водитель не справился с управлением и отправил свой DAF в кювет на трассе "Сибирь". Он обратился за помощью в ГИБДД. Но полицейские не смогли вытянуть грузовик с полуприцепом. На морозе спецтехника выходила из строя.

Тогда пришлось обратиться за помощью к военным. Не пошли навстречу гражданскому лицу и достали DAF из кювета. Через три дня дальнобойщик продолжил свой путь.

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#Новости#Происшествия
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