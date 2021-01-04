atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске нашли отрезанную голову убитого во время застолья мужчины

4 января 2021, 23:41
Двое ранее судимых знакомых расправились с ним после ссоры.

В Новосибирске 3 января было обнаружено обезглавленное тело 48-летнего мужчины. Его нашла мать погибшего, вернувшаяся домой.

Местом преступления стала улица Иванова в Советском районе. Голова погибшего была найдена в полиэтиленовом пакете под окнами квартиры.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент все участники преступления задержаны, с ними проводятся следственные действия, - приводит КП-Новосибирск слова представителя Следственного комитета Анастасии Кулешовой.

По имеющимся в настоящий момент данным, погибший в тот день устроил застолье со своими ране судимыми знакомыми - мужчиной и женщиной. Во время распития алкоголя между ними возник конфликт, который привел к кровавым последствиям.

Материалы по теме
Новосибирские следователи раскрыли убийство 2007 годаВ Новосибирской области ищут подозреваемого в убийствеВ Новосибирске пенсионерку обвинили в убийстве мужа, которое произошло 10 лет назад
#Новости#Политика
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52