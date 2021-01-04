В Новосибирске нашли отрезанную голову убитого во время застолья мужчины

В Новосибирске 3 января было обнаружено обезглавленное тело 48-летнего мужчины. Его нашла мать погибшего, вернувшаяся домой.
Местом преступления стала улица Иванова в Советском районе. Голова погибшего была найдена в полиэтиленовом пакете под окнами квартиры.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент все участники преступления задержаны, с ними проводятся следственные действия, - приводит КП-Новосибирск слова представителя Следственного комитета Анастасии Кулешовой.
По имеющимся в настоящий момент данным, погибший в тот день устроил застолье со своими ране судимыми знакомыми - мужчиной и женщиной. Во время распития алкоголя между ними возник конфликт, который привел к кровавым последствиям.