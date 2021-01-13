Еще 140 человек заразились covid-19 в Новосибирской области

По данным оперштаба, всего выявлено 29 752 случая заражения, в том числе среди 1 705 детей. Выписались из инфекционных больниц области 26 365 человек, ранее инфицированных, и 1 073 скончались. В прошедшие сутки ушли из жизни семеро мужчин в возрасте 55 лет, 59 лет, 65 лет, 74 года, 74 года, 75 лет, 91 год и две женщины в возрасте 67 лет, 70 лет. У всех был диагностирован коронавирус.