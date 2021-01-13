Еще 140 человек заразились covid-19 в Новосибирской области

Posted 13 января 2021, 05:28
Published 13 января 2021, 05:28
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
На 13 января в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 140 человек, вылечились 228 пациентов и девять скончались.
По данным оперштаба, всего выявлено 29 752 случая заражения, в том числе среди 1 705 детей. Выписались из инфекционных больниц области 26 365 человек, ранее инфицированных, и 1 073 скончались. В прошедшие сутки ушли из жизни семеро мужчин в возрасте 55 лет, 59 лет, 65 лет, 74 года, 74 года, 75 лет, 91 год и две женщины в возрасте 67 лет, 70 лет. У всех был диагностирован коронавирус.
В инфекционных больницах Новосибирска на лечении находятся 1 657 взрослых пациентов, в области – 1 039. Также числится 17 госпитализированных детей.
149 пациентов с коронавирусом попали в реанимации, 31 – на ИВЛ.
Под медицинским наблюдением находятся около 3 тысяч граждан, которые ранее контактировали с зараженными.
ОРВИ за сутки выявили у 2 558 местных жителей, госпитализированы 17 человек.