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Posted 13 января 2021, 11:38

Published 13 января 2021, 11:38

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

Новосибирская область получила еще 4500 доз вакцины «Спутник V»

13 января 2021, 11:38
В первую очередь прививки полагаются медикам и педагогам.

В Новосибирскую область прибыла крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак», известной как «Спутник V». Ранее в регион уже поступило 10 242 дозы, а также тысяча ампул вакцины «ЭпиВакКорона».

На данный момент прививки от коронавируса ставят людям старше 18 лет. Преимущество имеют медики, педагоги и соцработники. Также на вакцину могут претендовать лица с хроническими заболеваниями.

– Другие категории граждан будем включать в вакцинацию по мере поступления в регион новых партий вакцин, – заявил региональный министр здравоохранения Константин Хальзов.

«Спутник V» предполагает поэтапное введение двух компонентов. Интервал межжу инъекциями составляет 21 день. «ЭпиВакКорона» – однокомпонентная вакцина. Но она также вводится в два этапа.

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