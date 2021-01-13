Новосибирская область получила еще 4500 доз вакцины «Спутник V»

Posted 13 января 2021, 11:38
Published 13 января 2021, 11:38
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
В Новосибирскую область прибыла крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак», известной как «Спутник V». Ранее в регион уже поступило 10 242 дозы, а также тысяча ампул вакцины «ЭпиВакКорона».
На данный момент прививки от коронавируса ставят людям старше 18 лет. Преимущество имеют медики, педагоги и соцработники. Также на вакцину могут претендовать лица с хроническими заболеваниями.
– Другие категории граждан будем включать в вакцинацию по мере поступления в регион новых партий вакцин, – заявил региональный министр здравоохранения Константин Хальзов.
«Спутник V» предполагает поэтапное введение двух компонентов. Интервал межжу инъекциями составляет 21 день. «ЭпиВакКорона» – однокомпонентная вакцина. Но она также вводится в два этапа.