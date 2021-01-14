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Posted 14 января 2021, 09:36

Published 14 января 2021, 09:36

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

Хальзов ждет третью волну коронавируса в Новосибирской области

14 января 2021, 09:36
Когда COVID-19 придет в регион, чиновник сообщить затруднился.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов заявил, что ожидает третью волну коронавируса в Новосибирской области. По мнению чиновника, ее стоит ждать в ближайшее время. Однако когда COVID-19 придет в регион, чиновник сообщить затруднился.

"Мы готовились и готовимся к ней с понедельника, когда все вышли на работу после длительных выходных, праздничных дней. Когда она случится — я не знаю. Но по канонам эпидпроцесса она должна быть" - заявил Хальзов на брифинге.

В регионе в ближайшее время стартует массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация препаратом "Гам-КОВИД-Вак" организована на базе 23 медицинских организаций Новосибирской области. В ближайшее время будут открыты еще 10 пунктов и сформированы мобильные медицинские бригады.

В область доставили 10 243 дозы «Спутника V». Приоритетно вакцинировать будут соцработников, учителей и медиков. Также препараты поставят новосибирцам старше 60 лет.

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