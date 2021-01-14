Новосибирский оперный театр расторг контракт с грузинской примой-балериной

Еще в начале января Нино Ананиашвили, которая руководит Грузинским оперным театром, объявила о своем новом назначении СМИ. Этот поступок возмутил руководство новосибирского театра. В Новосибирске посчитали оглашение деталей соглашения до завершения оформления контракта «крайней степенью неуважения к артистам труппы».