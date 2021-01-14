Новосибирский оперный театр расторг контракт с грузинской примой-балериной

Posted 14 января 2021, 01:06
Published 14 января 2021, 01:06
Modified 5 августа 2022, 12:07
Updated 5 августа 2022, 12:07
Грузинская прима-балерина Нино Ананиашвили не получила контракт с Новосибирским театром оперы и балета из-за скандала.
Контракт расторгнут по соглашению сторон. Такое решение было принято после переговоров балерины с художественным руководителем НОВАТа Владимиром Кехманом.
Еще в начале января Нино Ананиашвили, которая руководит Грузинским оперным театром, объявила о своем новом назначении СМИ. Этот поступок возмутил руководство новосибирского театра. В Новосибирске посчитали оглашение деталей соглашения до завершения оформления контракта «крайней степенью неуважения к артистам труппы».
Сначала планировалось представить нового руководителя балетной труппы коллективу, но балерина поспешила поделиться этой новостью со СМИ.