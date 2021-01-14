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Posted 14 января 2021, 01:49

Published 14 января 2021, 01:49

Modified 5 августа 2022, 12:07

Updated 5 августа 2022, 12:07

Петербургский застройщик «Л1» лишился участка на берегу Оби в Новосибирске

14 января 2021, 01:49
Участок будут осваивать новосибирские девелоперы.

Строительная компания из Санкт-Петербурга «Л1» лишилась участка на берегу Оби в Новосибирске.

Договор аренды участка на улице Прибрежная, 4 площадью 33,8 тыс. кв.м в сентябре 2020 года получил новый застройщик – местный деволопер «Зеленый город», которым фактически владеет ООО «СтройДом», бывшая дочерняя компания петербургского холдинга.

Новый застройщик пока не делится планами на участок. Но, как пишет НГС, разрешение на строительство пока не получено.

Напомним, что строительный холдинг «Л1» анонсировал в прибрежной зоне строительство ЖК «Янтарный берег» из 7 высоток. Для строительства первого дома были забиты сваи, на этом работы и завершились.

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#Ольга Эйхман#Общество#Новости
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