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Posted 14 января 2021, 02:15

Published 14 января 2021, 02:15

Modified 5 августа 2022, 12:07

Updated 5 августа 2022, 12:07

В Новосибирске с начала года выросли цены на бензин

14 января 2021, 02:15
Прогноз экспертов о росте цен на бензин оправдался.

Новосибирскстат заявил о росте цен на бензин и дизтопливо в Новосибирске за новогодние праздники.

Согласно исследованию рынка в период с 1 по 11 января 2021 года, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,5%, АИ-95 и АИ-98 – на 0,3%, ДТ – на 0,2%. Ранее литр АИ-92 можно было купить от 40,70 до 42,20 руб., АИ-95 – от 43,95 до 45,90 руб., Аи-98 – от 50,30 до 54,20 руб. Дизельное топливо стоило от 49,30 до 53,05 руб. за литр на заправках Новосибирска.

Новосибирскстат отмечает, что в прошлом году рост на АИ-98 и ДТ составлял 0,1%.

#Ольга Эйхман#Транспорт#Новости
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