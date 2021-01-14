В Новосибирске с начала года выросли цены на бензин

Согласно исследованию рынка в период с 1 по 11 января 2021 года, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,5%, АИ-95 и АИ-98 – на 0,3%, ДТ – на 0,2%. Ранее литр АИ-92 можно было купить от 40,70 до 42,20 руб., АИ-95 – от 43,95 до 45,90 руб., Аи-98 – от 50,30 до 54,20 руб. Дизельное топливо стоило от 49,30 до 53,05 руб. за литр на заправках Новосибирска.