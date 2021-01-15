Локоть поддержал идею о сохранении облика Военного городка в Новосибирске

Posted 15 января 2021, 02:19
Published 15 января 2021, 02:19
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Мэр Новосибирска поддержал идею о сохранении Военного городка №17 и создании на его территории культурно-исторической зоны.
Градоначальник напомнил, что специалисты мэрии разработали два года назад дизайн-проект по сохранению облика Военного города и развитию территории с 37 военно-историческими зданиями 1910-1913 года постройки.
Локоть считает, что проект не нашел своего воплощения из-за того, что не удалось договориться с Минобороны, не нашлось общих подходов. Он верит, что региональные власти окажут им содействие в этом вопросе.
Напомним, зампредседателя заксобрания Андрей Панферов ранее выдвинул предложение по созданию на территории Военного городка музейно-выставочного комплекса с сохранением всех исторических памятников.