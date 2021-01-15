Мужчина и женщина погибли в пожаре в жилом доме Бердска

По данным сайта «Бердск-Онлайн», ЧП произошло в одной из квартир в шестиэтажном доме №144 по улице Красная Сибирь. От замначальника отдела надзорной деятельности госпожнадзора по городу Руслана Безносенко удалось узнать, что из дома эвакуировали 20 человек, 12 жителей самостоятельно покинули квартиры. В пожаре погибли два пенсионера – женщина в возрасте 72 лет и мужчина в возрасте 79 лет.