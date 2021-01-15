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Posted 15 января 2021, 02:59

Published 15 января 2021, 02:59

Modified 5 августа 2022, 12:08

Updated 5 августа 2022, 12:08

Мужчина и женщина погибли в пожаре в жилом доме Бердска

15 января 2021, 02:59
На месте работает Следственный комитет.

При пожаре в многоквартирном доме Бердска погибли двое пенсионеров, еще 20 жильцов эвакуировали.

По данным сайта «Бердск-Онлайн», ЧП произошло в одной из квартир в шестиэтажном доме №144 по улице Красная Сибирь. От замначальника отдела надзорной деятельности госпожнадзора по городу Руслана Безносенко удалось узнать, что из дома эвакуировали 20 человек, 12 жителей самостоятельно покинули квартиры. В пожаре погибли два пенсионера – женщина в возрасте 72 лет и мужчина в возрасте 79 лет.

На месте работают следователи. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.

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#Происшествия
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